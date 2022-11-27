Коста-Рика победила Японию на ЧМ-2022 по футболу
Во 2-м туре чемпионата мира по футболу сборная Коста-Рики обыграла Японию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Эр-Райяне Коста-Рике победу над Японией на 81-й минуте принес гол Кейшера Фуллера. Костариканцы набрали 3 очка и занимают в группе E третье место. Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей их опережают испанцы и японцы, тоже набравшие по 3 пункта. У немцев пока нет ни одного очка и они последние.
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Сегодня в 21:00 Германия встретится с Испанией.
В 3-м туре Испания сыграет с Японией, а Коста-Рика – с Германией.
ЧМ-2022
2-й тур
27 ноября
Группа E
Япония – Коста-Рика 0:1
Гол : Фуллер, 81
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