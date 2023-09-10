Косовщинское водохранилище в Сумской области может исчезнуть из-за загрязнения и сброса неочищенных сточных вод
На Сумщине под угрозой исчезновения из-за загрязнения находятся Косовщинское водохранилище, которое еще называют Сумским морем, а также реки Псел и Сумка
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.
Глава администрации собрал совещание с директором департамента защиты окружающей среды и природных ресурсов Сумской ОДА Ириной Кашпур и заместителем начальника регионального офиса водных ресурсов в Сумской области Еленой Вакарчук, которые рассказали о состоянии водоемов и причинах их загрязнения.
Вода в водохранилище загрязнена органическими соединениями из-за попадания в водохранилище органических соединений из выгребных ям жилых домов, расположенных у водоема. Также органические соединения попадают вместе с водами реки Ильмень (Сухоносовка), в которую сбрасываются недостаточно очищенные стоки поселка Сад, который не подключен к городской канализации и очистные сооружения которого нерабочие.
Разработанный в 2021 году и переданный в Степановский поселковый совет на утверждение проект об отводе земельного участка для культурно-оздоровительных нужд, рекреационных, спортивных и туристических целей приостановлен. Основной целью проекта является недопущение нецелевого использования земель водного фонда и Косовщинского водохранилища.
По результатам совещания глава области приказал возобновить разработку и запустить проект, Государственной экологической инспекции в Сумской области привлечь к ответственности владельцев домов, осуществляющих сброс неочищенных сточных вод в Косовщинское водохранилище.
Сумскому городскому совету было рекомендовано создать упорядоченный отвод ливневых стоков с территорий города в русло реки через локальные очистные сооружения.
"Присутствующие на совещании должны выполнить поручения и рекомендации. Работы много, но ее необходимо делать, чтобы Косовщинское водохранилище и река Сумка, на которой оно находится, не исчезли через несколько лет, а наоборот – Сумское море стало местом отдыха и досуга жителей Сумщины", – подчеркнул Владимир Артюх.
Фото: Сумская областная военная администрация
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