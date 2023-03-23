Косово присоединилось к санкциям США против незаконного формирования ППК "Вагнер"

Об этом информирует издание Euractiv .

По словам вице-премьер-министра Косово Бесника Бислими, американские санкции направлены на уменьшение возможностей РФ вести войну против Украины.

"По этой причине министерство иностранных дел и диаспоры Косово предлагает дополнить и внести изменения в решение правительства Косово относительно выполнения международных санкций, введенных США, реализуемых нашей республикой по международным обязательствам против группы Вагнера, а также их партнеров и других компаний, поддерживающих российскую военную кампанию", - заявил он.

Между тем, Euractiv пишет, что причиной введения ограничений также может быть активность группы на Западных Балканах. В январе стало известно, что ПИК "Вагнер" вербовала бойцов в регионе из-за связей с правыми организациями. На это отреагировали в США, введя санкции против группы.