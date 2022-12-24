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Косово просит НАТО помочь вывезти задержанного серба, потому что дороги перекрыты баррикадами

24 декабря, 2022 суббота
13:13
Мир НАТО

Косово обратилось к войску НАТО с просьбой транспортировать бывшего сербского полицейского, потому что косовские сербы установили на дорогах баррикады

Об этом сообщает Reuters.

Известно, что Косово обратилось к войску НАТО с просьбой транспортировать самолетом бывшего сербского полицейского Деяна Пантича. Его арестовали две недели назад по обвинению в нападении на офицеров полиции во время прошлой акции протеста. Это привело к новой вспышке протестных настроений среди косовских сербов, требующих от Косово вывести полицейских из северных муниципалитетов

Косово не могло перевезти Пантича в другое место, поскольку местные косовские сербы, требуя его освобождения, установили баррикады, чтобы предотвратить его перемещение. Косовские протестующие заявили, что не уберут баррикады, если Пантич не будет освобожден.

"Он (Пантич) должен находиться в следственном изоляторе, а не в полицейском участке, и поэтому мы попросили наших международных партнеров перевезти его в соответствующее учреждение", - заявил на пресс-конференции в Северной Митровице министр внутренних дел Косово Джелаль Свечля.

Агентство отмечает, что миссия НАТО в Косово KFOR уже транспортировала наземным транспортом девять полицейских, которые были больны, но не смогли выйти из этого района после того, как дороги были заблокированы.

"Каждый отклоненный запрос объясняется тем, что, как и в текущей ситуации, не было необходимых условий безопасности", - говорится в письменном заявлении KFOR для Reuters.

Отмечается, что миссия НАТО в Косово, KFOR, является единственной силой, имеющей вертолеты. У Косово нет вертолетов, поэтому для их найма требуется разрешение НАТО.

  • 10 декабря сообщалось, что Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности. А сотни сербов в Косово соорудили баррикады на дорогах Севера страны, так что они заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией. Для перекрытия движения использовались грузовики, машины скорой помощи и сельскохозяйственная техника. Это произошло на фоне роста напряженности, которая отмечалась взрывами, стрельбой и нападением на полицейский патруль 8 декабря.
  • 16 декабря правительство Сербии направило миротворческому контингенту НАТО KFOR запрос с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.

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