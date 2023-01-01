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Косово просит больше миротворцев НАТО

1 января, 2023 воскресенье
13:41
Мир

Премьер-министр Косово Альбин Курти призвал усилить военное присутствие НАТО из-за роста напряженности с Сербией

Об этом сообщает Bloomberg .

"Увеличение численности войск НАТО и военной техники в нашей стране улучшило бы безопасность и мир в Косово и во всем регионе Западных Балкан", - сказал Курти.

Правительство Косово, в частности, ссылаясь на сосредоточение сербских сил и артиллерии вблизи границы и усиление агрессивной риторики со стороны России и Сербии, хотело бы увеличить численность KFOR, присутствующего в Косово с 1999 года контингента НАТО, в настоящее время насчитывающего около 3800 военнослужащих.

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"Увеличение количества солдат в предоставленных НАТО миротворческих силах KFOR поддержало бы наши усилия по обороне", - отметил Курти.

Косово имеет преимущественно этническое албанское население, которое составляет 1,8 миллиона человек, но там проживает более 100 000 сербов. Напряженность в регионе резко возросла в августе после того, как власти Косово попытались заставить сербское меньшинство перейти на автомобильные номера и личные документы, выданные косовским правительством, а не сербским, которыми они пользуются до сих пор.

  • Напомним, 10 декабря сообщалось, что Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности. А сотни сербов в Косово соорудили баррикады на дорогах севера страны, так что они заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией. Для перекрытия движения использовались грузовики, машины скорой помощи и сельскохозяйственная техника. Это произошло на фоне роста напряженности, которая проявлялась взрывами, стрельбой и нападением на полицейский патруль 8 декабря.
  • 16 декабря правительство Сербии направило миротворческому контингенту НАТО KFOR запрос с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.
  • В этот же день Сербия запросила в НАТО разрешение на введение своих войск в Косово.
  • 17 декабря премьер-министр Косово Альбин Курти предупредил о попытках России повысить напряженность в отношениях между его страной и Сербией из-за того, что война в Украине для Москвы идет неудачно.
  • Уже 26 декабря сербские военнослужащие были приведены в состояние повышенной боевой готовности. А 27 декабря сербы начали возводить новые баррикады на севере Косово, впервые перекрыв улицы в центре одного из главных городов – Митровицы.
  • 28 декабря президент Сербии Александар Вучич после гарантии от США, ЕС и НАТО призвал сербов на севере Косово прекратить блокаду и разбирать баррикады после того, как получил все необходимые гарантии от Запада.
  • 29 декабря стало известно, что после гарантии от США, ЕС и НАТО Вучич призвал сербов прекратить противостояние в Косово.
  • 31 декабря на севере частично признанного Косово вновь открыли контрольно-пропускные пункты на двух пограничных переходах после того, как сербы разобрали баррикады на дорогах.

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Косово
Сербия
НАТО
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