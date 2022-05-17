Косово присоединяется к санкциям Евросоюза против России и Беларуси
Правительство Косово вводит санкции против РФ в связи с российской агрессией в Украине. Кроме того, санкции введены и против Беларуси
Об этом сообщает Kallxo.
Заместитель министра иностранных дел и диаспоры Крэшник Ахмети заявил, что действия России осуждены резолюцией Ассамблеи ООН. Он сообщил, что Косово солидарно с международными партнерами и предложило правительству проголосовать за проект решения о санкциях.
"Данные санкции направлены на усиление давления на правительство и российскую экономику и ограничение ресурсов Кремля во время военной агрессии против Украины", - заявил Ахмети.
Кроме того, первый вице-премьер Бесник Беслими также рассказал о введении ограничительных мер по российской частной военной группе "Вагнер".
По его словам, правительство решило ввести замораживание активов попавших под санкции лиц, запрет на их поездки и перемещение их активов за пределы Косово.
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