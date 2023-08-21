Косово присоединилось к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Об этом сообщает премьер-министр Косово Альбин Курти.

"Республика Косово присоединяется к Декларации G7 о поддержке Украины. Обеспечение победы Украины и привлечение российских лидеров к ответственности за их преступления имеет важное значение для сохранения мира и демократии", - говорится в заявлении.

Курти подчеркнул, что страна готова внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины.

Декларация о гарантиях безопасности для Украины

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К сделке смогут присоединиться все желающие. Президент США Джо Байден заявил, что в декларации прописана поддержка Украины на близкую и дальнюю перспективы.

В этот день к декларации присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Позже также Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.

18 июля на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что Киев хочет, чтобы все страны ООН рассмотрели возможность присоединения к декларации Группы семи о гарантиях безопасности для Украины

25 июля Румыния решила присоединиться к декларации стран G7 в поддержку Украины, представленной на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с США по предоставлению гарантий безопасности.

Второй страной, с которой Украина начала переговоры по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, стала Великобритания. Переговоры с Лондоном начались 11 августа.

12 августа Греция стала 14 страной, которая присоединилась к вильнюсской декларации G7 в поддержку Украины.

15 августа Северная Македония присоединилась к декларации стран G7 о предоставлении гарантий безопасности для Украины.

Совет министров Болгарии в среду, 16 августа, принял решение , которым принимает присоединение Болгарии к декларации G7 относительно гарантий безопасности Украины.

17 августа Литва, Латвия и Эстония присоединились к декларации, заключенной странами G7, по гарантиям безопасности и поддержки для Украины.

18 августа стало известно, что уже 25 стран присоединились к декларации G7, предусматривающей предоставление гарантий безопасности для Украины.