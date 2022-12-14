Косово подало заявку на вступление в ЕС
Власти Косово в среду, 14 декабря, подали заявку на членство в Европейском союзе
Об этом сообщили в пресс-службе президента Косово Вьоса Османи.
Отмечают, что заявку подписали сам президент Косово, глава правительства и парламента.
"Наш путь вперед ясен. Процесс вступления в ЕС не является гладким процессом и он может быть длительным. Но мы настроены на успех", - говорится в сообщении.
Пока неизвестно, как именно отреагирует Европейский союз на заявку Косово. Его независимость не признали пять стран-членов ЕС: Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния. Также независимость Косово не признает Украина.
- 11 декабря стало известно, что Косово планирует официально подать заявку на вступление в Европейский Союз.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.08Продажа 42.19
- Актуальное
- Важное