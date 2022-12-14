Косово подало заявку на вступление в ЕС

Об этом сообщили в пресс-службе президента Косово Вьоса Османи.

Отмечают, что заявку подписали сам президент Косово, глава правительства и парламента.

"Наш путь вперед ясен. Процесс вступления в ЕС не является гладким процессом и он может быть длительным. Но мы настроены на успех", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, как именно отреагирует Европейский союз на заявку Косово. Его независимость не признали пять стран-членов ЕС: Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния. Также независимость Косово не признает Украина.

11 декабря стало известно, что Косово планирует официально подать заявку на вступление в Европейский Союз.