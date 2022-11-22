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Косово по просьбе США отсрочило процесс перерегистрации сербских автомобильных номеров на свои

22 ноября, 2022 вторник
11:28
Мир

По просьбе США власти Косово на 48 часов отложили процесс штрафования водителей, не соглашающихся на замену автомобильных номеров, которые ранее выдала Сербия

Об этом сообщает Reuters.

Отмечают, что штрафы будут касаться  владельцев транспортных средств с сербскими номерами. Владельцы таких автомобилей должны обратиться в соответствующие органы для перерегистрации номерных знаков на косовские.

Наложение штрафов должно было вступить в действие с 08:00 вторника, 22 ноября по местному времени. Эти штрафы коснутся около 10 тыс. водителей. Впрочем, Соединенные Штаты попросили отсрочить это решение на 48 часов, то есть на двое суток, поскольку оно, по их мнению, может привести к эскалации конфликта между Сербией и Косово.

"Я принимаю его (американского посла) просьбу о 48-часовой отсрочке. Я рад работать с США и ЕС, чтобы найти решение в течение следующих двух дней", - отметил премьер-министр Косово Альбин Курти.

Ранее оппозиция обвинила Курти в подрыве отношений с США как крупнейшим союзником Косово. В то же время он заявил, что больше заинтересован в достижении окончательного соглашения с Сербией, согласно которому обе страны признают друг друга независимыми государствами.

Президент Сербии Александр Вучич в понедельник также заявил, что его страна перестанет выдавать и продлевать действие сербских номерных знаков для автомобилей в северной части Косово. При этом он заметил, что напряжение между Косово и Сербией все еще растет.

  • 31 июля 2022 года полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность.
  • 1 августа стало известно, что в Косово была отложена на месяц перерегистрация документов сербов. Впоследствии на границе Косово и Сербии исчезли все баррикады и возобновилось движение.
  • 6 июля ЕС пригласил лидеров Сербии и Косово встретиться в Брюсселе на переговорах, на которых пришли к компромиссу.
  • 1 сентября стало известно, что Сербия отменила процедуру выдачи своих документов косоварам после договоренностей, достигнутых с Приштиной при посредничестве ЕС.
  • 8 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег лидеров Сербии и Косово от односторонних действий, которые могут вызвать дальнейшую эскалацию в регионе.

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