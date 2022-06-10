Об этом премьер-министр Косово Альбин Курти заявил 10 июня на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает DW.

Он добавил, что его страна хочет подать заявку в этом году. В то же время он подчеркнул, что Косово поддерживает членство Украины в ЕС.

Шольц начал серию официальных визитов на Западные Балканы.

Он сказал, что война России в Украине подчеркнула важность стабильности в регионе.

"В такие времена нам снова становится ясной ценность мира и безопасности, и это еще одна очень веская причина для Косово и Сербии найти политическое решение, способствующее региональной стабильности", - сказал Шольц.

Канцлер попросил правительства Сербии и Косово проявить приверженность диалогу при содействии ЕС.

"Соглашение должно в конечном счете также прояснить вопрос о признании Косово, потому что немыслимо, чтобы две страны, не признающие друг друга, стали членами ЕС", - добавил Шольц.

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Сербия считает его своей территорией.

Независимость Косово признали 97 из 193 стран-членов ООН, 22 из 27 стран-членов Европейского Союза (не признали Кипр, Грецию, Румынию, Словакию, Испанию). Это блокирует путь в ЕС, поскольку 27 стран-членов должны единогласно принять решение о статусе кандидата.

Украина тоже не признает государство Косово.

Шесть стран Западных Балкан стремятся присоединиться к ЕС – Черногория, Сербия, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина и Косово.