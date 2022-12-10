Косово перенесло выборы в населенных сербами районах
Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности
Об этом сообщает "Балканский обозреватель" со ссылкой на заявление президента Косово Вьосы Османи.
"Я также имела контакт с учреждениями ЕС, и они сказали мне, что не примут участия в наблюдении за выборами. Исходя из этих оценок, возникло предложение перенести выборы мэров. Мы пришли к выводу, что это нужно перенести на апрель", - сказала она.
Выборы глав северных муниципалитетов решили перенести с 18 декабря на 23 апреля 2023 года. В официальном заявлении офиса президента сообщается, что выборы на севере пройдут 23 апреля. Согласно сообщению, по этому решению был полный консенсус сторон.
Издание добавляет, что местные выборы в четырех районах на севере с преимущественно сербским населением должны были состояться 18 декабря, после отставки мэров северных муниципалитетов месяцем ранее.
В отставку с должностей подали члены ведущей партии косовских сербов, "Сербского списка", в рамках кампании бойкота сербами институтов Косово в знак протеста против перерегистрации автомобилей с сербских на косовские номера. "Сербский список" решил бойкотировать новые выборы.
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