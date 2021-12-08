Косово намерено подать заявку на вступление в Евросоюз
Во вторник, 7 декабря, правительство Косово заявило о намерении вступить в Евросоюз
Об этом сообщается в заявлении, выпущенном после 4-го заседания Совета стабилизации и ассоциации между Европейским Союзом и Косово.
В заявлении говорится, что на заседании стороны обсудили возвращение Косово к европейскому пути и отметили положительные сдвиги в экономике страны.
Стороны подтвердили необходимость продолжения реформ в стране и важность либерализации визового режима для граждан Косово.
На встрече подчеркнули важность участия Косово в конструктивном диалоге с Сербией при содействии ЕС. Это имеет решающее значение, чтобы Косово и Сербия продвинулись на своих европейских путях.
В ходе встречи балканская страна заявила о своем намерении вступить в ЕС. Заседание провели в Брюсселе под председательством премьер-министра Косово Альбина Курти.
Косово – частично признанное государство на Балканах. Ее независимость, провозглашенную 17 февраля 2008 года, признали 98 государств ООН, в том числе большинство стран ЕС и США. Однако соседняя Сербия вместе с Россией, Индией, Китаем и некоторыми европейскими странами до сих пор не признают самостоятельность Косово.
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