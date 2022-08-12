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Главная Мир Косово хочет "ликвидировать" сербов на своих территориях. Вучич угрожает всем, "даже НАТО"

Косово хочет "ликвидировать" сербов на своих территориях. Вучич угрожает всем, "даже НАТО"

12 августа, 2022 пятница
00:26
Мир

Президент Сербии заявил, что правительство Косово якобы готовится к "ликвидации" сербского населения в северных районах страны.

Об этом сообщает N1.

"Те, кто говорят о нейтрализации так называемых криминальных структур на севере Косово - я предупреждаю вас даже не пытаться что-нибудь такое убить", — сказал сербский президент.

Александер Вучич заявил, что утверждение полиции Косово, что в них стреляли у границы с Сербией, ложны, и добавил, что Белград "не позволит никому, даже НАТО" стрелять в сербских военных на границе с Косово.

Комментируя предстоящую встречу с "временным премьер-министром институтов в Приштине" Альбином Курти 18 августа в Брюсселе, Вучич сказал, что едет на встречу "в хорошем настроении", но "очень скептически" настроен по поводу возможной достичь "любых результатов".

"Они (правительство Косово.Ред.) не хотят ни одного компромисса", – считает Александер Вучич. "Все, что они пока сказали, это то, что они будут навязывать свою волю. Им безразлично, что говорят сербы, тем более что говорит Белград", – сказал Вучич.

  • 31 июля 2022 года полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность.
  • Сербское население северной части Косово было неудовлетворено решением правительства Курти запретить им пользоваться выданными в Сербии автомобильными номерами и личными ID-картами и перевести их в принудительном порядке на косовские документы.
  • Дело чуть не дошло до вооруженного конфликта.
  • 1 августа В Косово отложили на месяц перерегистрацию документов сербов, на границе Сербии и Косово исчезли все баррикады и возобновилось движение.
  • 6 июля ЕС пригласил лидеров Сербии и Косово встретиться в Брюсселе на переговорах.

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