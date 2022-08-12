Косово хочет "ликвидировать" сербов на своих территориях. Вучич угрожает всем, "даже НАТО"
Президент Сербии заявил, что правительство Косово якобы готовится к "ликвидации" сербского населения в северных районах страны.
Об этом сообщает N1.
"Те, кто говорят о нейтрализации так называемых криминальных структур на севере Косово - я предупреждаю вас даже не пытаться что-нибудь такое убить", — сказал сербский президент.
Александер Вучич заявил, что утверждение полиции Косово, что в них стреляли у границы с Сербией, ложны, и добавил, что Белград "не позволит никому, даже НАТО" стрелять в сербских военных на границе с Косово.
Комментируя предстоящую встречу с "временным премьер-министром институтов в Приштине" Альбином Курти 18 августа в Брюсселе, Вучич сказал, что едет на встречу "в хорошем настроении", но "очень скептически" настроен по поводу возможной достичь "любых результатов".
"Они (правительство Косово. – Ред.) не хотят ни одного компромисса", – считает Александер Вучич. "Все, что они пока сказали, это то, что они будут навязывать свою волю. Им безразлично, что говорят сербы, тем более что говорит Белград", – сказал Вучич.
- 31 июля 2022 года полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность.
- Сербское население северной части Косово было неудовлетворено решением правительства Курти запретить им пользоваться выданными в Сербии автомобильными номерами и личными ID-картами и перевести их в принудительном порядке на косовские документы.
- Дело чуть не дошло до вооруженного конфликта.
- 1 августа В Косово отложили на месяц перерегистрацию документов сербов, на границе Сербии и Косово исчезли все баррикады и возобновилось движение.
- 6 июля ЕС пригласил лидеров Сербии и Косово встретиться в Брюсселе на переговорах.
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