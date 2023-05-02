Косово и Сербия продолжат переговоры по нормализации отношений

Об этом информирует AP.

Встречу между лидерами Сербии и Косово созывает высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Ожидается, что они одобрят декларацию о пропавших без вести. Также Вучич и Курти должны обсудить на встрече первый проект устава о создании ассоциации муниципалитетов с сербским большинством в Косово. Издание пишет, это два деликатных вопроса для бывших врагов.

Также AP отмечает, что эта встреча состоится после февральской. Тогда Вучич и Курти согласились на план по прекращению многомесячной политики кризиса, спонсируемого ЕС и состоящего из 11 пунктов. Также они согласились на мартовский саммит в Северной Македонии, где Приштина и Белград предварительно договорились о реализации этого плана.

Представитель Борреля на переговорах между Косово и Сербией Мирослав Лайчак отметил, что встреча является "решительным шагом вперед, и важно избегать каких-либо действий, которые могут ухудшить атмосферу".