Косово и Сербия продолжат переговоры по нормализации отношений
Глава правительства Косово Альбин Курти и президент Сербии Александр Вучич 2 мая проведут встречу в Брюсселе, в ходе которой продолжат переговоры по нормализации отношения согласно плану ЕС
Об этом информирует AP.
Встречу между лидерами Сербии и Косово созывает высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
Ожидается, что они одобрят декларацию о пропавших без вести. Также Вучич и Курти должны обсудить на встрече первый проект устава о создании ассоциации муниципалитетов с сербским большинством в Косово. Издание пишет, это два деликатных вопроса для бывших врагов.
Также AP отмечает, что эта встреча состоится после февральской. Тогда Вучич и Курти согласились на план по прекращению многомесячной политики кризиса, спонсируемого ЕС и состоящего из 11 пунктов. Также они согласились на мартовский саммит в Северной Македонии, где Приштина и Белград предварительно договорились о реализации этого плана.
Представитель Борреля на переговорах между Косово и Сербией Мирослав Лайчак отметил, что встреча является "решительным шагом вперед, и важно избегать каких-либо действий, которые могут ухудшить атмосферу".
- 19 марта президент Сербии Александар Вучич заявил, что не хочет подписывать никаких соглашений с Косово, поскольку страна не признает его независимость.
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