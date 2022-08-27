"Косово и Сербия - это Европа". Высокопоставленные чиновники США и ЕС провели переговоры в Белграде
Пора забыть нарратив, что Косово является частью Сербии и перейти к пониманию того, что Сербия и Косово — это Европа.
Об этом заявил заместитель госсекретаря США Габриэль Эскобар в интервью телеканалу N1.
Эскобар и спецпредставитель ЕС по политике Западных Балкан Мирослав Лайчак провели в Белграде два раунда переговоров. Первый закончился безрезультатно вечером 25 августа, второй ночью в пятницу, 26 августа.
По словам заместителя госсекретаря, США хотят дать сигнал, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для евроатлантического сообщества.
"Хочу заявить: после сегодняшнего дня есть основание для оптимизма. Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, являются действительно мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров. Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа", — сказал он.
По словам Эскобара, региону следует "скорее решать спорные вопросы" ради объединения и светлого будущего.
Он заявил о необходимости "обсуждать создание сообщества сербских муниципалитетов".
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