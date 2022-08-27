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"Косово и Сербия - это Европа". Высокопоставленные чиновники США и ЕС провели переговоры в Белграде

27 августа, 2022 суббота
00:25
Мир

Пора забыть нарратив, что Косово является частью Сербии и перейти к пониманию того, что Сербия и Косово — это Европа.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Габриэль Эскобар в интервью телеканалу N1.

Эскобар и спецпредставитель ЕС по политике Западных Балкан Мирослав Лайчак провели в Белграде два раунда переговоров. Первый закончился безрезультатно вечером 25 августа, второй ночью в пятницу, 26 августа.

По словам заместителя госсекретаря, США хотят дать сигнал, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для евроатлантического сообщества.

"Хочу заявить: после сегодняшнего дня есть основание для оптимизма. Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, являются действительно мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров. Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа", — сказал он.

По словам Эскобара, региону следует "скорее решать спорные вопросы" ради объединения и светлого будущего.

Он заявил о необходимости "обсуждать создание сообщества сербских муниципалитетов".

  • 31 июля 2022 года полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность.
  • Сербское население северной части Косово было недовольно решением правительства Курти запретить им пользоваться выданными в Сербии автомобильными номерами и личными ID-картами и перевести их в принудительном порядке на косовские документы.
  • 1 августа В Косово отложили на месяц перерегистрацию документов сербов, на границе Сербии и Косово исчезли все баррикады и возобновилось движение.
  • 6 июля ЕС пригласил лидеров Сербии и Косово встретиться в Брюсселе на переговорах.
  • 12 августа президент Сербии заявил, что правительство Косово якобы готовится к "ликвидации" сербского населения в северных районах страны.

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