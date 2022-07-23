"Косорукие дол***бы". Луценко показал, как россияне попали по "секретному объекту"

Соответствующее сообщение вместе с фото и видео появилось на фейсбуке политика сегодня, 23 июля 2022 года.

"В 4 утра под окно прилетели 4 ракеты. Целились в американскую гаубицу 777. А попали в остатки народного напитка времен СССР", - сказал Луценко, показав этикетку от портвейна "777".

"Косорукие дол***бы", - добавил он на видео и подчеркнул, что Россия, очевидно, целила в "секретный объект".

При этом Луценко, по его словам, "спас надувной матрас".

"Я его прикрепил к окну. Он задержал все стеклянные обломки", – сказал Юрий Луценко.

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