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Главная война с Россией "Косорукие дол***бы". Луценко показал, как россияне попали по "секретному объекту"

"Косорукие дол***бы". Луценко показал, как россияне попали по "секретному объекту"

23 июля, 2022 суббота
13:14
война с Россией Юрий Луценко

Экс-генпрокурор Юрий Луценко показал последствия артиллерийского удара российских оккупантов по позициям его батальона Теробороны, находящегося сейчас на Южном фронте

Соответствующее сообщение вместе с фото и видео появилось на фейсбуке политика сегодня, 23 июля 2022 года.

"В 4 утра под окно прилетели 4 ракеты. Целились в американскую гаубицу 777. А попали в остатки народного напитка времен СССР", - сказал Луценко, показав этикетку от портвейна "777".

"Косорукие дол***бы", - добавил он на видео и подчеркнул, что Россия, очевидно, целила в "секретный объект".

При этом Луценко, по его словам, "спас надувной матрас".

"Я его прикрепил к окну. Он задержал все стеклянные обломки", – сказал Юрий Луценко.

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