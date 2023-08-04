Космический телескоп James Webb показал туманность в созвездии Лиры, похожую на баранку
Космический телескоп NASA/ESA/CSA James Webb сделал новую фотографию туманности Кольцо в созвездии Лиры
Об этом сообщает издание Space.
Эта туманность, известная как NGC 6720 и Мессье 57, расположена примерно в 2 200 световых годах от Земли и является популярной целью для любителей космоса - космический объект в форме баранки виден даже с помощью небольших телескопов на протяжении лета.
Туманность Кольцо – это сияющие остатки давно умершей звезды, класса астрономических объектов, которые называются "планетарными туманностями".
В сердце объекта можно увидеть белое пятно, которое является останками оставшегося от ядра этого вымершего звездного тела.
- 1 августа сообщалось, что мир может дважды наблюдать явление супермесяца в августе 2023 года. В это время спутник, вращающийся эллиптической орбитой, будет находиться чуть ближе нашей планете, чем обычно. Еще одно подобное явление произойдет только в 2032 году.
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