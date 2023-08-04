Об этом сообщает издание Space.

Эта туманность, известная как NGC 6720 и Мессье 57, расположена примерно в 2 200 световых годах от Земли и является популярной целью для любителей космоса - космический объект в форме баранки виден даже с помощью небольших телескопов на протяжении лета.

Туманность Кольцо – это сияющие остатки давно умершей звезды, класса астрономических объектов, которые называются "планетарными туманностями".

В сердце объекта можно увидеть белое пятно, которое является останками оставшегося от ядра этого вымершего звездного тела.