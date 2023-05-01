Космический телескоп Hubble заметил призрачную галактику в созвездии Льва

Об этом информирует NASA .

Фото линзообразной галактики NGC 3489 сделано космическим телескопом NASA Hubble.

"Линзообразные галактики не являются чисто спиральными или эллиптическими галактиками. Они имеют признаки обоих типов. Линзообразные галактики состоят из центральной выпуклой части, где находится много звезд, и тонкого кругового диска со звездами, газом и пылью, как в спиральных галактиках, но без рукавов" , – пишет ведомство.

Сообщается, что эти галактики имеют более старые звездные популяции и почти не образуют новых звезд, как эллиптические галактики.

В центре NGC 3489 имеется активное ядро, или AGN. Это очень яркая область внутри галактики, которая светится во всем электромагнитном спектре, когда черная дыра поглощает приближающуюся к ней материю.

Линзообразная галактика относится к сейфертовым галактикам, которые являются одним из видов AGN. Они более тусклые и не перекрывают своим светом остальные галактики. Поэтому их можно увидеть галактику-хозяйку вокруг черной дыры. Другим видам AGN это не удается из-за их сильного излучения.

NGC 3489 расположена на расстоянии примерно в 30 миллионах световых лет от Земли в созвездии Льва.