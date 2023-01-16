Космический телескоп Hubble сфотографировал карликовую неправильную галактику в созвездии Девы

Об этом сообщила обсерватория .

В частности, добавляется, что UGC 7983 находится на расстоянии около 30 миллионов световых лет от Земли.

Отмечается, что в левом верхнем углу этого изображения можно увидеть небольшой астероид диаметром в несколько километров. След астероида виден как четыре полосы света, разделенные небольшими промежутками.

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На заднем фоне от UGC 7983 можно рассмотреть ряд галактик, включая эллиптические, а также яркие звезды.

Справка

Карликовые неправильные галактики – космические объекты с неоднородным распределением яркости в изображении. Эти галактики подобны обычным неправильным галактикам, но отличаются меньшим размером.

3 января компания SpaceX запустила на орбиту украинский спутник, разработанный учеными "Киевской политехники".

В 2023 году NASA планирует новые космические миссии, в частности, на Луну и Юпитер, также несколько новых коммерческих ракет могут дебютировать.

9 января Китай отправил в космос три новых спутника для проверки технологий на орбите.

Китай в пятницу, 13 января, запустил в космос еще три спутника с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2Г" (Long March 2D).

В Китае в воскресенье, 15 января, ракета-носитель "Чанчжэн-2D" (Long March-2D) успешно вывела на орбиту 14 новых спутников