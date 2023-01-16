Космический телескоп Hubble сфотографировал карликовую неправильную галактику в созвездии Девы
Космический телескоп NASA/ESA Hubble сфотографировал карликовую неправильную галактику UGC 7983, расположенную в созвездии Девы
Об этом сообщила обсерватория .
В частности, добавляется, что UGC 7983 находится на расстоянии около 30 миллионов световых лет от Земли.
Отмечается, что в левом верхнем углу этого изображения можно увидеть небольшой астероид диаметром в несколько километров. След астероида виден как четыре полосы света, разделенные небольшими промежутками.
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На заднем фоне от UGC 7983 можно рассмотреть ряд галактик, включая эллиптические, а также яркие звезды.
Справка
Карликовые неправильные галактики – космические объекты с неоднородным распределением яркости в изображении. Эти галактики подобны обычным неправильным галактикам, но отличаются меньшим размером.
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