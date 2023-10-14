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Космический корабль NASA запустил миссию Psyche к астероиду из редких металлов

14 октября, 2023 суббота
08:15
Наука

Космический корабль NASA с миссией Psyche вылетел в пятницу, 13 октября, на шестилетнее путешествие к покрытому редким металлом астероиду

Об этом пишет АР.

SpaceX запустила космический корабль из космического центра Кеннеди NASA. Psyche, названная в честь астероида, за которым она преследует, должна добиться огромного объекта в форме картофеля в 2029 году.

"Через час космический корабль успешно отделился от верхней части ракеты и уплыл, вызвав аплодисменты наземных диспетчеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство астероидов, как правило, скалистые или ледяные, это первое исследование металлического астероида. Ученые считают, что миссия может обнаружить остатки раннего ядра планеты, которые могут пролить свет на недоступные центры Земли и других скалистых планет.

Psyche является крупнейшим из девяти богатых металлом астероидов, обнаруженных на данный момент, сообщает NASA. Он имеет размеры примерно 232 км на 280 км в своей самой широкой части.

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Мир
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