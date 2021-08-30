Космический корабль Маска прибыл к МКС

Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) в Twitter.



"Контакт и стыковка подтверждені в 17:30 (по киевскому времени, - ред.). Космический корабль Dragon от SpaceX прибыл к МКС", - говорится в сообщении.



Космический корабль доставил на МКС почти 3,3 тонны продовольствия, а также различное оборудование и материалы, которые астронавты смогут использовать во время будущих научных экспериментов.

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