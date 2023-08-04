Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) в twitter.

"Пристыковка подтверждена! Далее роботизированная рука Canadarm2 от МКС присоединит космический корабль Cygnus-19 к орбитальной лаборатории", - сообщили в управлении.

Также по данным NASA, общий вес груза на борту Cygnus-19 составляет 3785 кг. В него входит, в частности, 1590 кг полезного груза для астронавтов, еще 1128 кг для научных исследований и 52 кг материала для выхода в космос.