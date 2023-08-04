Космический корабль Cygnus-19, запущенный ракетой Antares, пристыковался к МКС
Космический корабль NASA Cygnus-19 с грузом успешно пристыковался к Международной космической станции
Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) в twitter.
"Пристыковка подтверждена! Далее роботизированная рука Canadarm2 от МКС присоединит космический корабль Cygnus-19 к орбитальной лаборатории", - сообщили в управлении.
Также по данным NASA, общий вес груза на борту Cygnus-19 составляет 3785 кг. В него входит, в частности, 1590 кг полезного груза для астронавтов, еще 1128 кг для научных исследований и 52 кг материала для выхода в космос.
- 4 августа сообщалось, что космический телескоп NASA James Webb совершил новую фотографию туманности Кольцо в созвездии Лиры.
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