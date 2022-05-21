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Космический корабль Boeing Starliner впервые успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС

21 мая, 2022 суббота
13:37
Наука

В субботу, 21 мая, космический корабль американской компании Boeing Starliner успешно состыковался с Международной космической станцией

Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства - NASA.

Корабль, совершающий беспилотный полет, в автоматическом режиме пристыковался к модулю Harmony американской части МКС.

Запуск корабля Starliner с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas V был произведен 20 мая из Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Он доставил на станцию 360 кг материалов для ее функционирования.

На борту корабля находится манекен Роузи, которая уже летала на корабле во время первого испытательного полета в 2019 году.

Starliner пробудет на МКС пять дней, после чего вернется на Землю.

20 декабря 2019 года Starliner во время первого испытательного полета отклонился от маршрута, вышел на внештатную орбиту и из-за нехватки горючего не смог состыковаться с МКС.

По контракту с NASA корпорация Boeing получила $5 млрд на разработку, производство Starliner и проведение миссий по доставке астронавтов на МКС. Корабль предназначен для экипажа в семь человек.

  • 27 апреля американская компания SpaceX запустила на Международную космическую станцию корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту.

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NASA
НАСА
США
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