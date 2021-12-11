Космический корабль Безоса New Shepard совершил третий туристический полет

Трансляция полета велась на YouTube-канале Blue Origin.

Путешествие длилось 11 мин. В составе экипажа были ведущий шоу "Доброе утро, Америка" Майкл Стрейхен, старшая дочь первого американского астронавта Алана Шепарда - Лора Шепард Черчли, филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его сын Кемерон.

Запуск ракеты был произведен в 10:02 по времени Восточного побережья США со стартовой площадки Corn Ranch на западе штата Техас.

Первый пилотируемый полет New Shepard состоялся 20 июля. Корабль достиг высоты 100 км, на его борту находились миллиардер Джефф Безос, его брат Марк Безос, 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Дамен из Нидерландов.

После этого New Shepard должен был совершить еще два полета, второй состоялся 13 октября, на борту находились актер Уильям Шетнер, вице-президент Blue Origin Одри Паверс, бывший инженер НАСА Крис Бошвайзен и бизнесмен Глен де Врис.