Космический грузовик Cargo Dragon успешно доставил на МКС почти 3 тонны продуктов и спецоборудования: фото
Грузовой космический корабль Cargo Dragon в среду, 22 декабря, прибыл на Международную космическую станцию в 10:41 по киевскому времени
Об этом сообщает NASA.
Cargo Dragon доставил экипажу МКС около 3 тонн продовольствия, оборудования и образцов для экспериментов.
В NASA сообщают, что в частности космический корабль транспортировал астронавтам грызунов для изучения скелетно-мышечной системы, компьютерное оборудование для пополнения орбитальной лаборатории, а также ученые развернули в космосе исследования методов поставок лекарств.
"Cargo Dragon пробудет на станции еще месяц, прежде чем с оборудованием станции и результатами исследований микрогравитации возвратиться на Землю", - говорится в сообщении.
Один из астронавтов NASA показал в Twitter, как Cargo Dragon приближался к МКС, подписав фото так: "Посмотрите, что мы нашли на заднем дворе в это утро".
- Напомним, 21 декабря Cargo Dragon успешно запустили с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в 12:07 по киевскому времени. Запуск прошел с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
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