Об этом информирует NASA .

"26 июля космический корабль NASA OSIRIS-REx запускал свои двигатели около 63 секунд, чтобы немного выдвинуться на курс поближе к Земле", - говорится в заявлении.

Сообщается, что OSIRIS-REx изменил свою скорость на 2 километра в час и направление.

"Это крошечный, но критический сдвиг, без корректировки курса, подобного этому, космический аппарат не приблизился бы достаточно близко к Земле 24 сентября, чтобы высадить свой образец астероида Бенну", - объясняют ученые.

В настоящее время космический аппарат находится в 38,6 млн километров от Земли, двигаясь со скоростью около 35 тыс. километров в час.

В течение нескольких дней инженеры будут использовать данные, собранные до и после запуска двигателя, чтобы убедиться, что маневр выполнен, как планировалось, и космический корабль на правильном пути.

Изменение траектории является окончательной корректировкой, необходимой для настройки OSIRIS-REx, чтобы вернуться на Землю 24 сентября. Еще два маневра, 10 и 17 сентября, будут ориентированы на точку атмосферы Земли, куда должна войти капсула космического корабля, чтобы приземлиться на цель.