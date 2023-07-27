Космический аппарат NASA откорректировал курс, чтобы приблизиться к Земле для передачи образца астероида
Корабль OSIRIS-REx Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства откорректировал маршрут, чтобы в будущем передать образец астероида на Землю
Об этом информирует NASA .
"26 июля космический корабль NASA OSIRIS-REx запускал свои двигатели около 63 секунд, чтобы немного выдвинуться на курс поближе к Земле", - говорится в заявлении.
Сообщается, что OSIRIS-REx изменил свою скорость на 2 километра в час и направление.
"Это крошечный, но критический сдвиг, без корректировки курса, подобного этому, космический аппарат не приблизился бы достаточно близко к Земле 24 сентября, чтобы высадить свой образец астероида Бенну", - объясняют ученые.
В настоящее время космический аппарат находится в 38,6 млн километров от Земли, двигаясь со скоростью около 35 тыс. километров в час.
В течение нескольких дней инженеры будут использовать данные, собранные до и после запуска двигателя, чтобы убедиться, что маневр выполнен, как планировалось, и космический корабль на правильном пути.
Изменение траектории является окончательной корректировкой, необходимой для настройки OSIRIS-REx, чтобы вернуться на Землю 24 сентября. Еще два маневра, 10 и 17 сентября, будут ориентированы на точку атмосферы Земли, куда должна войти капсула космического корабля, чтобы приземлиться на цель.
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