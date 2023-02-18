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OPINION

Космические войны: уже не фантастика, а реальность

Орест Сохар
18 февраля, 2023 суббота
12:06
Мнение

В ближайшем будущем, вероятно, мы увидим развертывание оружия в космосе, включая гиперзвуковые ракеты и лазеры космического базирования

В преддверии "надувного конфликта" КНР испытала военный высотный аэростат. Успешный запуск и возвращение шара, достигшего высоты более 20 км, знаменует собой значительный шаг военных Поднебесной в их стремлении к освоению ближнего космоса.

Космос стал решающим нюансом современной войны. Спутники используются для всего — от связи и навигации до разведки и наведения на цель, и контроль над космосом становится все более важным для стран, стремящихся получить военное преимущество. Там даже можно сбивать баллистические ракеты. Поэтому аэростаты (летучие девайсы, легче воздуха и часто невидимые для радаров) превращаются в новое оружие.

В ближайшем будущем, вероятно, мы увидим развертывание оружия в космосе, включая гиперзвуковые ракеты и лазеры космического базирования. Этот арсенал не только позволит странам защищать свои объекты в космосе, но и позволит им поражать цели в любой точке планеты за считанные минуты

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По мере развития технологий концепция космической войны больше не ограничивается научной фантастикой. В ближайшем будущем, вероятно, мы увидим развертывание оружия в космосе, включая гиперзвуковые ракеты и лазеры космического базирования. Этот арсенал не только позволит странам защищать свои объекты в космосе, но и позволит им поражать цели в любой точке планеты за считанные минуты.

Развитие космического потенциала не ограничивается только Китаем. Другие страны, в том числе Соединенные Штаты, инвестируют значительные средства в развитие собственного космического войска, и гонки за доминирование на этом новом рубеже уже продолжаются полным ходом. Развитие технологий и возможностей ближнего космоса окажет глубокое влияние на будущее войны и коренным образом изменит наше представление об обороне и безопасности.

Американские военные признали, что США имеют пробел в осведомленности о технологии, которая время от времени позволяет китайским шпионским воздушным шарам пройти через США.

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Кстати, американские военные признали, что США имеют пробел в осведомленности о технологии, которая время от времени позволяет китайским шпионским воздушным шарам пройти через США. Именно поэтому команда ФБР пытается узнать больше об оборудовании, извлеченном со сбитого над морем китайского воздушного шара, в частности о том, какие данные он мог собирать и способен ли передавать их в режиме реального времени.

Недавнее испытание китайских военных – это только верхушка айсберга. Будущее космических войн стремительно развивается, и страны стараются не отставать. С развитием технологий возможности использования космоса в войне ограничиваются только нашим воображением: будущее космических войн обещает быть невероятным.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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