Об этом сообщило Международное общество эстетической пластической хирургии (ISAPS), пишет СNN.

Причиной уменьшения количества желающих увеличить грудь считают беспокойство по поводу связи имплантатов онкозаболеванием, согласно недавно опубликованным данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS).

Липосакция составила почти 15% всех косметических операций, проведённых во всем мире, в то время как количество операций по увеличению груди упало до 13%.

Такое изменение тенденций является частью глобального всплеска эстетической медицины. В 2021 году провели более 30 миллионов хирургических и нехирургических процедур, это на 19% больше, чем в прошлом.

Данные, опубликованные в рамках последнего ежегодного исследования ISAPS, свидетельствуют о том, что индустрия косметической хирургии не только восстановилась после 2 лет спада, связанного с эпидемией COVID-19 – она выросла гораздо выше, чем прежде.

Общее количество хирургических процедур выросло более чем на 33% в период с 2017 по 2021 год. Нехирургические, в частности уколы ботокса, выросли более чем на 54% за то же время.

Количество сделок по увеличению груди за эти же 4 года также возросло на 0,5%. Но редактор отчета исследования доктор Джанлука Кампилио указал на относительный спад по сравнению с другими процедурами. Он связал эту тенденцию с беспокойством по поводу рака иммунной системы, которую ученые связывают с имплантатами.

Кампилио, работающий пластическим хирургом в Италии, также подчеркнул резкий скачок количества пациентов, желающих удалить грудные имплантаты. За последние 4 года количество таких людей выросло почти на 50% во всем мире.

Также среди популярнейших косметических процедур – пластики носа, живота и век.

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