Косметические изменения устава церкви Московского патриархата позволят ей избежать запрета, - "Зеркало недели"

Об этом пишет газета "Зеркало недели".

"Решение "внести изменения в устав", удалив оттуда все и любые упоминания РПЦ, представляются просто конъюнктурной "подчисткой" документа под нужды политического момента. Теперь, если даже ВР примет закон "О запрете деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в государстве-агрессоре", УПЦ МП формально под его действие не подпадает. И можно предположить, что именно это, а не реальный разрыв с Москвой, и было целью руководства УПЦ МП", – говорится в статье.

Как отмечается, в уставе УПЦ МП и так говорится о "широкой автономии", и понятным шагом сейчас было бы провозглашение автокефалии, однако на Соборе на это не решились.

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Кроме того, Киевская епархия сняла с себя ответственность за священников-коллаборантов, предоставив право епархиям в условиях военного времени "самостоятельно принимать решения по тем или иным аспектам епархиальной жизни, принадлежащим к компетенции священного синода или предстоятеля".

"Можно рукополагать епископов по собственному усмотрению, можно переходить из одной юрисдикции в другую, не сообщая киевскому начальству. Не говоря уже о меньших шалостях: монастыри, в которых оккупанты обустраивают склады оружия и опорные пункты, батюшки с автоматами и проповедью"русского мира", освящение российского оружия, любые формы коллаборации - за все это киевское руководство больше ответственности не несет", - отмечает "Зеркало недели".

26 мая УПЦ (МП) объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула ПЦУ условия переговоров.

Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий Зоря считает , что слова о "независимости и самостоятельности" в решении Собора УПЦ (МП) - это способ сокрытия зависимости и несамостоятельности.

При этом Крымская епархия УПЦ (МП) заявила, что остается в ведении патриарха Кирилла.

Большинство религиоведов говорят о решении Собора как о тактическом ходе, призванном улучшить репутацию УПЦ (МП) в глазах украинского общества, а также собственного клира и прихожан, поскольку о переходе конфессии под омофор вселенского патриарха Варфоломея и о вхождении в состав поместной Православной церкви Украины речь не идет.

В свою очередь глава Русской православной церкви, патриарх московский Кирилл назвал решение Собора "мудрым" . "Мы с полным пониманием относимся", - подчеркнул глава РПЦ.

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