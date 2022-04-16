Об этом сообщила пресс-служба компании.

Компания решительно осуждает неоправданное вторжение России в Украину. В последние недели они сократили бизнес-операции в стране, приостановили инвестиции и планы расширения.

"Учитывая огромные человеческие страдания вследствие эскалации в Украине и защиты сотрудников во всем мире от потенциальной общественной агрессии, мы решили закрыть собственные магазины и веб-сайты электронной коммерции в России", - говорится в заявлении.

В компании заявили, что продолжат выплачивать зарплату российским работникам.

Напомним, британский гигант Reckitt 13 апреля также объявил о выходе с рынка РФ.