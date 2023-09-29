Косатки выгнали белых акул от побережья Южной Африки
В водах у берегов Южной Африки исчезли белые акулы из-за того, что косатки массово их убивали
Об этом сообщает Insider.
Ученые предполагают, что выжившие после приступов косаток белые акулы переселились к восточному побережью Африки.
В течение многих лет большие белые акулы находились мертвыми без печени на южноафриканских берегах. Убивая акул, косатки очень точно вынимали у них печень.
Люди были обеспокоены тем, что исчезновение белых акул повлекло за собой чрезмерный отлов пищи, которую они потребляют и самих акул. Однако исследование показало, что акулы не вымерли, а просто передислоцировались, пытаясь избежать неприятностей.
Ученые установили, что популяции южноафриканских акул переместились к востоку к таким местам, как залив Алгоа и побережье Квазулу-Натал.
В исследовании ученые рассмотрели основные возможные объяснения переселения, включая уменьшение количества добычи в регионе и быстрое размножение в районах, где сообщалось о большом количестве новых акул.
Они пришли к выводу, что большие белые акулы убежали во избежание дальнейших приступов косаток, а этот вывод подтверждается поведением белых акул в других частях света, например, в Северной Америке на юго-восточных Фараллоновых островах было зафиксировано, что большие белые акулы сбежали с мест охоты. после появления косаток.
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