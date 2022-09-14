Кортеж с телом Елизаветы II прибыл в Вестминстерский дворец. Церемония прощания с королевой продлится 4 дня
Кортеж с телом Елизаветы II прибыл в Вестминстерский дворец, где состоится церемония прощания с королевой
Об этом сообщает The Guardian .
Гроб с телом королевы Елизаветы II кортеж доставил из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец. Возглавлял процессию король Чарльз III. За гробом шли внуки королевы – принцы Уильям и Гарри.
После 20-минутной службы, которую проведет архиепископ Кентерберийский, начнется церемония прощания с королевой. Она продлится четыре дня и закончится похоронами утром 19 сентября.
По завершении похорон король Чарльз III и его жена вернутся в Букингемский дворец.
- 8 сентября 2022 года скончалась королева Елизавета II. Она правила Великобританией 70 лет.
- Представителей России, Беларуси и Мьянмы не пригласили на похороны королевы.
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