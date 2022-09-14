Об этом сообщает The Guardian .

Гроб с телом королевы Елизаветы II кортеж доставил из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец. Возглавлял процессию король Чарльз III. За гробом шли внуки королевы – принцы Уильям и Гарри.

После 20-минутной службы, которую проведет архиепископ Кентерберийский, начнется церемония прощания с королевой. Она продлится четыре дня и закончится похоронами утром 19 сентября.

По завершении похорон король Чарльз III и его жена вернутся в Букингемский дворец.

8 сентября 2022 года скончалась королева Елизавета II. Она правила Великобританией 70 лет.

Представителей России, Беларуси и Мьянмы не пригласили на похороны королевы.