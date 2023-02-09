Коррупцию в украинском правительстве видит весь мир, – Николай Княжицкий

Об этом народный депутат Николай Княжицкий сказал в комментарии Polsat News.

Польский телеканал спросил у нардепа, что сейчас происходит в украинском правительстве, и останется ли в должности министра обороны Алексей Резников.

"Увидим. Резников министр обороны, есть коррупционный скандал в одном из отделов министерства, который закупал питание для украинской армии. Наши спецслужбы должны проверить, кто за это ответственен. Резников эффективен, когда речь идет о международной политике, он очень хороший юрист, имеет большой опыт. Я надеюсь, что мы сможем решить коррупционные проблемы. Будет Резников министром или нет, будет зависеть от большинства в нашем правительстве", - отметил Николай Княжицкий.

По его мнению, коррупция в правительстве во время войны позорна. Тем более, когда за Украиной и украинским правительством наблюдает весь мир. Депутат подчеркнул, что ответственные за коррупцию должны быть наказаны.

"Мы все видим, что украинская политика сложна. Ответственные за коррупцию лица не были назначены Резниковым, это были люди, которых поставил на это место Офис президента и другие силы, – говорит он. – С политической точки зрения оппозиции сложно критиковать правительство, потому что у нас война, Путин, который хочет уничтожить нашу власть, наше правительство и нашу оппозицию, поэтому мы должны быть едины и быть очень осторожны, особенно тогда, когда за этим наблюдает весь мир. Именно поэтому так велика ответственность Резникова, правительства, Зеленского, всех за коррупцию, которая сейчас, к сожалению, есть во власти".

Отвечая на вопрос о визите президента Зеленского в европейские столицы и возможных поставках нового оружия для Украины, Николай Княжицкий отметил: "Я надеюсь, что мы получим боевые самолеты от Великобритании, и надеюсь, что будет больше техники. То, как все нас поддерживают, политики из всех крупнейших европейских стран, в Великобритании, в США, показывает, что они верят в нашу победу, они верят, что это возможно, благодаря этому мы будем делать все, чтобы это произошло скорее, ведь каждый день войны гибнут украинцы. Я надеюсь, что такая большая международная поддержка приведет к тому, что наша победа наступит уже в этом году".

Княжицкий подчеркнул, что поставки оружия в Украину очень важны, и власть в европейских странах это понимает.

"Все уже знают, что Россия и Путин не думают логично, что они готовы не только уничтожить Украину, но и все европейские страны. Знают, что нет другого выхода, нет разговоров о мире. Знают, что мир гарантирует нам европейское оружие и техника союзников", – отмечает нардеп.