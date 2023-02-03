Коррупцию в Украине можно преодолеть буквально за два месяца, - полковник запаса СБУ Притула
Михаил Притула, военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке, считает, что нужно просто вычистить наше законодательство от коррупционно емких нормативных актов, а для этого необходима политическая воля
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Коррупцию в Украине можно преодолеть буквально за два месяца. Для этого нужно не ловить большое количество коррупционеров, потому что это не приводит к их уменьшению, а нужно просто вычистить наше законодательство от коррупционно емких нормативных актов. То есть проблема нашего законодательства в его историческом становлении родом из Советского Союза, а затем происходили определенные изменения в истории нашей страны. Много законов, постановлений кабинета министров, распоряжений, нормативных актов местных органов власти – все они принимались по принципу поста ГАИ (государственная автомобильная инспекция, – ред.), то есть "дальше не поедешь, пока не заплатишь", - объяснил эксперт.
Михаил Притула заметил, что если наше руководство желает побороть и ликвидировать коррупцию в Украине, то нужно сделать довольно простые вещи: посадить несколько групп юристов, которые вычистили бы большое количество нормативных актов, и властью президента согласно 146 ст. Конституции Украины, властью Верховной Рады, премьер-министра Украины отменить все эти нормативные акты.
"Большинство нормативных актов является основой для коррупции в Украине. Нам единственное, что нужно на сегодняшний день, - это политическая воля для того, чтобы преодолеть коррупцию. Ликвидировать коррупцию возможно, но количеством посадок это не решается", - подчеркнул Притула.
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