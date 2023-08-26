У нас с вами не простые давние отношения, но у вас и у меня есть общая цель – победа Украины в войне. Это вопрос выживания. Вот поэтому задумайтесь о том, что сейчас происходит. В последнее время информационное пространство Украины разрывается от огромного количества коррупционных скандалов. А коррупция во время войны – это мародерство и страшное преступление.

Депутат вашей фракции Гунько был пойман на взятке в 85 000$ за то, что обещал передать государственные земли предпринимателю.

Компании, связанные с заместителем председателя ОП Ростиславом Шурмой, получали деньги за электроэнергию по "зеленому тарифу" с предприятий, которые расположены на временно оккупированной территории и не подключены к украинской сети.

В социальных медиа уже несколько дней гуляют аудиозаписи, на которых легко узнать голос пришедшего в парламент в составе президентской фракции "Слуга народа" народного депутата Тищенко, который стал одним из лиц власти, а сейчас обсуждает условия за "крышевание" колл-центров. Кстати, на одном из колл-центров Тищенко встретил депутата от той же президентской силы "Слуга народа" Олега Семинского, который на видео говорит, что он "крышует" этот колл-центр. Кто представит что-то подобное в Британии, Польше или Германии? А у нас после этого правоохранители молчат.

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Теперь выяснилось, что минобороны покупало летние турецкие куртки как зимние и по значительно завышенной цене. Знаете, кто бенефициар "турецкой" компании, у которой министр обороны Резников почти втрое дороже купил куртки, которые из пожилых превратились в бумагу в "зимние"? Это племянник нардепа от "Слуг народа" из оборонного комитета ВР – Геннадия Касая.

И он не только нардеп от "Слуг народа", но и человек с орбиты Богуслаева, который сейчас под следствием за госизмену. Это случайность? И все это при молчании министра обороны Резникова, который либо не контролирует процессы в МО, либо, наоборот, очень хорошо контролирует.

Народный депутат Гетманцев послушал ваше выступление в декабре прошлого года о том, что спуск с гор народных депутатов на лыжах не мотивирует воинов подниматься в атаки и... уехал отдыхать за границу. А его влияние на налоговую и таможню, и поэтому трэш в экономике и постоянное взяточничество на таможне не замечает только слепой.

И если все это воспринимать в связи с тем, что он был помощником Сивковича, на которого наложены санкции США, и которого называют куратором агентуры ФСБ в Украине, то вопросов становится еще больше. Или эта связь тоже совпала, как и в предыдущем случае? Что-то слишком много совпадений.

Господин президент, эти события не только бьют по вашему рейтингу, но и отдаляют нашу победу. Потому что они не только обладают демотивирующим эффектом, но и фактически не дают обеспечить всем необходимым наших воинов. Каждая гривна, которую коррупционеры и взяточники кладут в свой карман, не дают обеспечить ВСУ дронами, гранатометами, БПЛА, аптечками.

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За коррупцию Украина платит жизнью своих сыновей и дочерей на фронте. Так вам пора что-то не только сказать по этому поводу, но и сделать. Вы либо молчите дальше и таким образом поддерживаете всех вышеперечисленных и им подобных, либо пора принимать решения и вычищать наши украинские авгиевые конюшни. Сделать очередное заявление о неприемлемости коррупции будет мало.

И последнее. Если ничего не делать в этом направлении, то и о победе можно будет только мечтать. А победа над Россией — это все, что нужно Украине. Поэтому отреагируйте, господин президент.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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