Об этом заявил американский журналист, публицист Дэвид Саттер в эфире телеканала "Эспрессо".

"В этой войне Украине следует сохранить мировую поддержку. Нужно иметь в виду, что любая погрешность внутри Украины может играть против воюющих. Я говорю сейчас о коррупции и скандалах. Самодисциплина и саморегулирование украинского общества является важным фактором для внешней политики. Если внутри страны кто-нибудь будет вредить, то армия будет страдать. Украинские солдаты воюют очень храбро и зависят от западного оружия. Внутри страны необходимо усиливать самодисциплину на всех уровнях", - подчеркнул Саттер.

По словам американского журналиста, верховенство права и законы в Украине смогут лишить врагов возможности ослабить страну.

"Все украинцы должны объединиться в этой борьбе. Западные страны все видят, и это может быть поводом для тех, кто говорит, что поддержка Украины – это потеря денег. Одна страна теряет тысячи людей, а другая страна жалеет деньги, и это неприятная реальность. Верховенство права и законы смогут лишить возможности врагов ослабить Украину. Но большинство здравомыслящих людей в западных странах, включая Америку, понимают, что украинцы подверглись нападению со стороны России", - подчеркнул Саттер.