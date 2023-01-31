Питание в Министерстве обороны — это очень выгодное для поставщиков и сверхприбыльный бизнес, поскольку кормить нужно сотни тысяч человек, и выплаты гарантированы, это много миллиардов в год. Но рыночных цен у Минобороны не будет, поскольку отсутствуют рыночные правила для участия в конкурсах.

Но каждое министерство у нас превратилось в самостоятельное феодальное княжество, где действуют свои максимально сложные правила, чтобы руководитель министерства был единоличным распорядителем средств, чтобы деньги уходили именно тому, кому министр захочет платить. Потому и возник парадокс, что большое Министерство обороны покупает продукты дороже, чем намного меньшая по размерам Государственная пограничная служба.

Каждое министерство у нас превратилось в самостоятельное феодальное княжество, где действуют свои максимально сложные правила, чтобы руководитель министерства был единоличным распорядителем средств, чтобы деньги уходили именно тому, кому министр захочет платить

Рыночных цен и рыночного качества продуктов питания в Минобороны быть не может по определению. Поскольку рыночные цены и рыночное качество нуждаются в подлинной конкуренции и доступе на конкурсы мощных операторов рынков — крупных производственных предприятий и крупных торговых сетей. Но конкуренции нет, в коррупционных конкурсах даже крупнейшие производители и торговые сети не участвуют. И потому конкурсы на десятки миллиардов гривен выиграют компании с уставным фондом в тысячу гривен, которые создаются специально для выигрыша контракта с Минобороны и его обслуживания. Потому что чиновникам так легче диктовать свою волю, а у предпринимателей минимальные риски, если новый министр начинает снова какие-то перераспределения на рынке поставок.

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Как можно обеспечить поставки продовольствия и другого обеспечения в условиях войны по рыночным ценам?

Для этого нужно требования проведения конкурсов подстроить под правила проведения конкурсов в бизнесе, чтобы поставить себе за цель привлечь большие сети.

Крупнейшие производители с сетями снабжения, крупные торговые сети АТБ, Метро, Сильпо, Новус и другие — все они бы с радостью приняли участие в таких выгодных конкурсах, создали свои дочерние предприятия для этого, предоставили бы свою инфраструктуру и менеджмент. Но чиновники Минобороны с ними не сотрудничают

Крупнейшие производители с сетями снабжения, крупные торговые сети АТБ, Метро, Сильпо, Новус и другие — все они бы с радостью приняли участие в таких выгодных конкурсах, создали свои дочерние предприятия для этого, предоставили бы свою инфраструктуру и менеджмент. Но чиновники Минобороны с ними не сотрудничают. Министр обороны Резников ничего не делает, чтобы опираться на большие сети, обладающие разветвленной сетью, логистикой, поставщиками, которые могут обеспечить и рыночные цены, и рыночное качество.

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Потому что самому министерству выгодно работать именно с временными конторами с символическим уставным фондом, которые полностью зависят от доброй воли министра Резникова и назначившего Резникова главы ОП Андрея Ермака. Десятки миллиардов идут в карман кому надо.

И даже если они снизят цены до рыночных, рыночного качества продовольствия эти временные конторы не обеспечат, потому что им нужно получать прибыль, им нужно давать "откаты" всем чиновникам Минобороны, от которых они зависят, им нужно постоянно тратиться на срочные расходы на логистику и закупки, потому что своей сети складов и логистики у них нет, все в аренде, все временное, на всем экономят.

Поэтому, если мы хотим, чтобы в государстве была уничтожена коррупция при закупках, то от чиновников нужно требовать не рыночных цен и рыночного качества, а рыночных правил работы.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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