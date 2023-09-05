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Коррупция в Украине тормозит поставки западного оружия, – президент Литвы

5 сентября, 2023 вторник
12:13
Мир

Коррупция в Украине оказывает значительное влияние на решения стран Запада по поставкам оружия. Европейские лидеры обязаны учитывать мнение своих граждан

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает LRT.lt.

"Это важная причина. Это очень важная причина. Поскольку те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими государствами, они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей", - сказал политик.

"Представьте, что избиратели в том или ином государстве видят, что в стране, на которую направлена помощь, происходят очень заметные коррупционные скандалы. Это огромный удар по репутации этого государства", – добавил он.

Скандалы в Минобороны Украины

21 января издание Зеркало недели сообщило, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева. Позже этот скандал получил название "яйца по 17 грн". Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. Также был уволен с должности директора департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ.

10 августа журналисты опубликовали расследование, согласно которому Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.

25 августа сообщалось , что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа". Министр обороны Резников заключил пари с депутатом Радиной и журналистом Ткачем: он уйдет с должности главы МО, если факт поставок летних курток вместо зимних будет доказан. Если же на самом деле было поставлено 180 тысяч зимних курток, а не пожилых, то Радина должен составить мандат, а журналист "Украинской правды" Михаил Ткач - уйти из издания и на три года прекратить работать по специальности.

1 сентября суд признал, что Минобороны закупило некачественные пищевые продукты для военных.

3 сентября президент Зеленский сообщил о том, что Резников должен быть уволен с должности министра обороны. Отставку Резникова уже поддержал профильный комитет ВР.

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