Коррупция в оборонной сфере – головная боль Украины, новые требования Путина по возобновлению зернового соглашения. Акценты мировых СМИ 5 сентября

На таких темах акцентируют международные издания на утро 5 сентября.

Коррупция в оборонной сфере – головная боль Украины

Увольнение министра обороны подчеркивает длительную проблему коррупции в Украине, пишет The New york Times.

"Отставка министра обороны Украины после шквала сообщений о взяточничестве и финансовых злоупотреблениях в его ведомстве подчеркивает ключевой вызов, стоящий перед руководством президента Владимира Зеленского в военное время: искоренение коррупции, которая годами была широко распространена в Украине", - подчеркивает NYT.

В издании считают, что заявление Зеленского об изменении министра обороны вопроса коррупции, который не обсуждался в течение первого года войны. С начала войны союзники оказывали давление на украинское правительство, чтобы убедиться, что украинские чиновники не разворовывают часть миллиардов долларов помощи.

На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с тремя украинскими чиновниками, чтобы обсудить усилия, направленные на искоренение коррупции в военное время. Такая встреча состоялась из-за того, что некоторые американские законодатели использовали взяточничество в качестве аргумента для ограничения военной помощи Украине.

"Зеленский ответил на давление со стороны союзников и критику внутри страны шквалом антикоррупционных инициатив, не все из которых были одобрены экспертами по вопросам прозрачности правительства. Наиболее противоречивым было предложение использовать полномочия военного положения для наказания за коррупцию как за государственную измену", – отмечает медиа.

Расширение расследований в минобороны стало первым серьезным вызовом для правительства по антикоррупционным мерам с начала полномасштабного вторжения России. Как цитирует NYT исполнительный директор Центра противодействия коррупции в Украине Дарью Каленюк, "коррупция может убивать". Здесь речь идет о поставках и закупке оружия, прежде всего.

По данным правительства, на определенный момент в этом году около 980 миллионов долларов по контрактам на поставку оружия были просрочены, а некоторые предоплаты за оружие исчезли на зарубежных счетах торговцев оружием.

"Хотя точных деталей не появилось, нарушения свидетельствуют о том, что должностные лица министерства, ответственные за закупки, не проверяли поставщиков или разрешали торговцам оружием вывозить деньги, не снабжая оружием", - говорят в издании.

Публичные разоблачения злоупотреблений пока не коснулись непосредственно иностранного оружия, полученного украинской армией, или денег из западной помощи, однако они нарушают ощущение безоговорочной поддержки правительства, которое украинцы демонстрировали в течение первого года полномасштабного российского вторжения.

Тем временем украинские чиновники признают, что по некоторым военным контрактам не было поставлено оружие или боеприпасы, и что часть денег исчезла. Но отмечают, что большинство проблем возникли в хаотические первые месяцы вторжения в прошлом году и с тех пор были исправлены.

Военные расходы сейчас составляют около половины государственного бюджета Украины, а сообщения о скандалах с заключением контрактов указывают на изменение источников государственной коррупции. Антикоррупционные группы заявляют, что огромный приток средств в поддержку войны побудил их переключить свое внимание на военные расходы.

"Украинские журналисты-расследователи обратили внимание на переплату за основные товары для армии, такие как яйца по 17 гривен, или 47 центов, за штуку, что значительно превышает существующие цены, – напоминает NYT. – Министерство также закупило тысячи пальто, которые оказались недостаточно утепленными для украинских суровых зим".

Западные доноры внимательно следят за тем, как Украина решает эту проблему. Однако предложение наказывать коррупцию как государственную измену вызывает у них беспокойство.

Западные правительства настороженно относятся к потенциальному ослаблению агентств, сказала госпожа Радина, добавив, что если предложение будет реализовано, "скорее всего, они будут возражать".

Между тем, арест Игоря Коломойского, одного из самых богатых людей Украины, в прошлые выходные был воспринят как признак стремления ограничить политическое влияние олигархов. Здесь издание вспоминает и ряд других мероприятий в этом году и в завершение представляет мнение директора Transparency International в Украине Андрея Боровика относительно того, что тот момент, что случаи коррупции на высоком уровне становятся известными, является положительным фактом.

"Война, – цитирует NYT Андрея Боровика, – не может быть оправданием для прекращения борьбы с коррупцией".

Фото: gettyimages

Путин выдвинул новые требования по возобновлению зернового соглашения

Россия готова возобновить зерновое соглашение, если санкции будут отменены. Об этом Путин заявил Эрдогану в ходе встречи в Сочи, сообщает Politico.

Москва может возобновить Черноморское зерновое соглашение и позволить Украине экспортировать миллионы тонн сельскохозяйственной продукции в страны-импортеры продовольствия в обмен на ослабление западных санкций против России. Путин заявил, что соглашение, заключенное при посредничестве ООН, может быть возобновлено "в ближайшие дни" при условии снятия ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции.

Тем временем Эрдоган заявил, что альтернативы этому зерновому соглашению (которое сейчас не работает) нет. Он также сказал, что представил предложения по ее восстановлению и настаивает на том, что Анкара готова выступить посредником между двумя сторонами в войне в Украине.

После издания напоминает, что Черноморское зерновое соглашение, заключенное в июле 2022 года, гарантировало, что почти 33 миллиона тонн зерновых смогут покинуть заблокированные порты Украины под сопровождением Турции.

"Соглашение, которому приписывали предотвращение риска голода в развивающихся странах, потерпело крах после того, как в июле Путин объявил, что Москва выйдет из нее в одностороннем порядке", - подчеркивает Politico.

Вместо сделки российский президент заявил, что обеспечит бесплатные поставки зерна в отдельные африканские страны. Однако президент Коморских островов Азали Ассумани, возглавляющий Африканский союз, состоящий из 55 стран-членов, заявил, что призвал Москву "посмотреть, как мы можем перезапустить это соглашение".

По словам юриста по международной торговле в Reed Smith Тана Албайрака, Эрдоган рассматривает Черноморскую инициативу как шанс подчеркнуть растущее стратегическое значение Турции.

"Повторное присоединение России к Инициативе было бы не только плюсом для мировой торговли зерном, но и сыграло бы на внутренней повестке Эрдогана в Турции", – говорит он.

Помимо разговоров о зерне Путин также заявил, что он и Эрдоган "надеются в ближайшее время завершить переговоры о создании газового хаба в Турции".

Согласно условиям плана, Анкара будет экспортировать московский природный газ в остальной мир – шаг, который, как уже предупредили чиновники ЕС, вызывает у них беспокойство из-за риска избегания санкций.