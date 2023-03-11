Коррупция просто везде
Была встреча с европейским политиком, которая приехала машиной из Варшавы
На пограничном пункте при въезде в Украину на КПП "Устилуг — Зосин" она видела как стоящий впереди водитель автобуса дал взятку украинскому таможеннику (!!!).
Бус остановился, водитель открыл заднюю дверь, там лежал груз.
Водитель привычным жестом, так незаметно, в карман таможеннику положил купюры.
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Я дважды переспросил, были ли это точно деньги? Точно. Она видела купюры.
Кстати, запись регистраторов на таможне оказывается запрещенной... Поэтому получить ее у водителя не смогли.
Вопрос, который европейская политика поставила мне: "А как Украина собирается рассчитывать на помощь Европы, если коррупция просто везде?". Мне нечего было ответить...
Следующий вопрос, который она задала мне: "А как Украина собирается рассчитывать на помощь Европы, если коррупция просто везде?".
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Мне нечего было ответить...
Вот такая поддержка украинской репутации в глазах зарубежных партнеров.
Как с таким можно бороться и кто этим занимается?
Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future
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