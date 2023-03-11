На пограничном пункте при въезде в Украину на КПП "Устилуг — Зосин" она видела как стоящий впереди водитель автобуса дал взятку украинскому таможеннику (!!!).

Бус остановился, водитель открыл заднюю дверь, там лежал груз.

Водитель привычным жестом, так незаметно, в карман таможеннику положил купюры.

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Я дважды переспросил, были ли это точно деньги? Точно. Она видела купюры.

Кстати, запись регистраторов на таможне оказывается запрещенной... Поэтому получить ее у водителя не смогли.

Вопрос, который европейская политика поставила мне: "А как Украина собирается рассчитывать на помощь Европы, если коррупция просто везде?". Мне нечего было ответить...

Следующий вопрос, который она задала мне: "А как Украина собирается рассчитывать на помощь Европы, если коррупция просто везде?".

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Мне нечего было ответить...

Вот такая поддержка украинской репутации в глазах зарубежных партнеров.

Как с таким можно бороться и кто этим занимается?

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Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

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