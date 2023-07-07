Коррупция не в генах, а в системе, которая:

ограничивает или стимулирует конкуренцию предпринимателей,

ограничивает или стимулирует дискрецию (произвол) госслужащих,

скрывает или открывает данные,

делает правила однозначными и прозрачными или многозначными и запутанными,

устанавливает или убирает барьеры,

ограничивает или поощряет монополизм.

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Менять систему сложно, но возможно.

Впрочем, сегодня самые прозрачные и честные страны когда-то (сравнительно недавно по историческим меркам) были коррумпированными и олигархическими.

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Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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