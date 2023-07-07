Коррупция не заложена в генах
Вчерашний коррупционер завтра может стать честным предпринимателем
Коррупция не в генах, а в системе, которая:
- ограничивает или стимулирует конкуренцию предпринимателей,
- ограничивает или стимулирует дискрецию (произвол) госслужащих,
- скрывает или открывает данные,
- делает правила однозначными и прозрачными или многозначными и запутанными,
- устанавливает или убирает барьеры,
- ограничивает или поощряет монополизм.
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Менять систему сложно, но возможно.
Впрочем, сегодня самые прозрачные и честные страны когда-то (сравнительно недавно по историческим меркам) были коррумпированными и олигархическими.
Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии
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