Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Сейчас Дубинскому забрасываются очень мелкие вещи, потому что на самом деле подозрения по нему чрезвычайно серьезны. Первое – вмешательство в выборы в США, то есть при любых обстоятельствах последних нескольких лет Дубинский должен проходить по делам СБУ как сообщник Деркача, соответственно, его бы имели детально второе – вспомним последние коррупционные скандалы, когда журналисты сообщили, что Дубинский причастен к хищению бюджетных средств из Киевской онкологической больницы.За такие вещи также предусмотрены серьезные наказания. Надеюсь, что Дубинского мы не увидим как минимум ближайший десяток лет, и обвинения ему будут предъявлены не только по второстепенным делам, а также по ключевым - вопросы государственной измены", - подчеркнул Алексей Кошель.

Кошель отметил, что в последнее время целый вал дел, связанных с депутатами Верховной Рады: коррупция, Мальдивы, Болгария, покупка дорогостоящей недвижимости и прочее.

"Я скажу достаточно скептическую вещь, потому что, по моему мнению, это только первая серия. Очевидно, вторую серию увидим осенью, если будет восстановлено электронное декларирование и по дорогой недвижимости и автомобилям произойдет несколько похожая ситуация, нас ждет очередная волна разочарования. На сегодняшний день количество и масштабы этих коррупционных действий очень высокие. Однако такая ситуация позволит навести определенный порядок в парламенте и повысить дисциплину. Хотел бы верить, что улучшится и качество делать Верховной Раде, к которой сегодня есть вопросы. В парламенте хаос и бардак, нет системной работы", - сказал Кошель.

Глава Комитета избирателей Украины добавил, что сейчас парламент совместно с правительством должен разработать несколько планов действий: законопроектная работа и подзаконные акты Кабмина по плану по евроинтеграции, также до конца осени должна быть проведена работа по членству в ЕС, а это также законопроекты и проекты решений Кабинета министров. Требуются два четких плана действий с конкретными ответственными и сроками выполнения, чтобы эту работу сделали достаточно быстро.

Скандальные дела депутатов

26 июля СБУ и ГБР провели обыски у нардепа Юрия Аристова, выехавшего на отдых на Мальдивы под видом "служебной командировки". Правоохранители обнаружили загранпаспорт, в котором содержатся отметки о выезде. 27 июля Верховная Рада Украины поддержала представление о прекращении депутатских полномочий Юрия Аристова. 28 июля печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства народному депутату Юрию Аристову.

3 августа 2023 года сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у народного депутата Александра Дубинского, якобы уехавшего на отдых за границу под видом сопровождения своего отца на лечение. Народный депутат Украины Александр Дубинский сообщил, что правоохранители объявили ему о подозрении 8 августа. 10 августа, в Печерском районном суде Киева избирают меру пресечения народному депутату Украины Александру Дубинскому, которого подозревают в служебном подлоге документов для выезда за границу во время военного положения

Также 8 августа правоохранители задержали народного депутата Анатолия Гунько, получавшего $85 тыс. за якобы передачу земли Национальной академии аграрных наук в аренду. Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк отреагировала

Верховная Рада Украины на заседании 9 августа досрочно прекратила полномочия находящегося за рубежом народного депутата от "Слуги Народа" Андрея Холодова. 28 июля проект журналистских расследований "Схемы" изложил материал, в котором указано, что нардеп от партии "Слуга Народа" Андрей Холодов , который в январе 2023 года уехал из Украины, до сих пор не вернулся. По их данным, мужчина последний раз был в Украине 21 января 2023 года, после чего отправился в Румынию. Уехать он смог через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области.





