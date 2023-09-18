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OPINION

Коррупция – главное Зло в Украине, но какое – неизвестно

Ольга Духнич
18 сентября, 2023 понедельник
18:03
Мнение

Я тоже человек, который периодически проводит фокус-группы и глубинные интервью

Делаю это лет 15 последних.

Так вот, последние, по крайней мере, 8 лет, коррупция в дискурсе рядового человека — главное Зло Украины.

Зло с прописной буквы.

Но совершенно недифференцированное. Люди переживают ее эмоционально, как нечто плохое, что подлая власть делает с простым человеком.

А еще это внешний конструкт, потому что когда спрашиваешь людей, как конкретно на вашу жизнь влияет на проявления коррупции в государстве, очень часто особо сказать никто не может, если это не владелец бизнеса.

Те могут.

Такое ощущение, что людей научили слову для плохого, а понять что такое "плохое", отличить его — не научили.

Все жизненные проблемы сливаются туда.

Коррупция — для украинцев какая-то базовая онтологическая метафора, по Лакофу, как "вниз" - плохо, а "вверх" - хорошо.

Пустой концепт с сильной эмоциональной нагрузкой.

Коррупция у Украины есть и немало. Но ее субъективный проблемный статус выше реальной проблемы, он тотальный.

А с тотальным невозможно эффективно бороться.

Восприятие "коррупции" и ее проблемного статуса и понимание "коррупция" - расходящиеся тропы.

Поэтому антикордикурс — индульгенция.

Поэтому внешнее восприятие Украины как коррумпированное и реальное состояние с коррупцией – разные вещи.

"Мы слишком переоценили проблему коррупции в Украине", — сказал Фукуяма в интервью по результатам первого года великой войны.

Да, потому что украинцы научены говорить, что коррупция — большое Зло, какое именно — хз, но Зло.

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Об авторе: Ольга Духнич, социальный психолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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Общество
Украина
корупція в Україні
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