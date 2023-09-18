Коррупция – главное Зло в Украине, но какое – неизвестно
Я тоже человек, который периодически проводит фокус-группы и глубинные интервью
Делаю это лет 15 последних.
Так вот, последние, по крайней мере, 8 лет, коррупция в дискурсе рядового человека — главное Зло Украины.
Зло с прописной буквы.
Но совершенно недифференцированное. Люди переживают ее эмоционально, как нечто плохое, что подлая власть делает с простым человеком.
А еще это внешний конструкт, потому что когда спрашиваешь людей, как конкретно на вашу жизнь влияет на проявления коррупции в государстве, очень часто особо сказать никто не может, если это не владелец бизнеса.
Те могут.
Такое ощущение, что людей научили слову для плохого, а понять что такое "плохое", отличить его — не научили.
Все жизненные проблемы сливаются туда.
Коррупция — для украинцев какая-то базовая онтологическая метафора, по Лакофу, как "вниз" - плохо, а "вверх" - хорошо.
Пустой концепт с сильной эмоциональной нагрузкой.
Коррупция у Украины есть и немало. Но ее субъективный проблемный статус выше реальной проблемы, он тотальный.
А с тотальным невозможно эффективно бороться.
Восприятие "коррупции" и ее проблемного статуса и понимание "коррупция" - расходящиеся тропы.
Поэтому антикордикурс — индульгенция.
Поэтому внешнее восприятие Украины как коррумпированное и реальное состояние с коррупцией – разные вещи.
"Мы слишком переоценили проблему коррупции в Украине", — сказал Фукуяма в интервью по результатам первого года великой войны.
Да, потому что украинцы научены говорить, что коррупция — большое Зло, какое именно — хз, но Зло.
Об авторе: Ольга Духнич, социальный психолог
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