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Коррупционный скандал в Белой Церкви: мэра Дикого подозревают в растрате 8,7 млн гривен

8 октября, 2022 суббота
11:24
Новости

Правоохранители сообщили чиновнику о подозрении, а Высший антикоррупционный суд избрал председателю меру пресечения в виде личной поруки

Махинации с недвижимостью в Белой Церкви начались еще в 2018 году. Тогда местные власти во главе с Геннадием Диким объявили о покупке помещения, где должен разместиться Центр предоставления административных услуг и часть структурных подразделений Белоцерковского городского совета. Тогда же на сайте городского совета появилось странное объявление, на которое обратили внимание активисты.

“Нас это насторожило, – отмечает Виктор Левицкий. - Зная эту недостройку, которая уже больше 10 лет там стоит, на ней растут деревья. Мы знаем, насколько там цвел кирпич и прочее. Когда мы узнали, что это миллион долларов – мы были шокированы!"

Правозащитник Виктор Левицкий вместе с единомышленниками создал общественную экспертную комиссию. Следовательно, каждый шаг власти при покупке помещения оказался под пристальным наблюдением. Активисты обнаружили несоответствие законной процедуре – вместо широкого обсуждения власти провели только одну комиссию, на которой к тому же не собрали кворума. Тогда заместитель городского головы Валерий Гнатюк пытался убедить избранников, что приобретение полуразрушенного недостроя - очень выгодная инвестиция, поэтому депутатам следует проголосовать за покупку помещения за 24 миллиона гривен. Через четыре года Валерий Гнатюк своего мнения не изменил. И считает, что тогда поступили правильно. “Здание, то есть незавершенное строительство, которое приобрел горсовет, отвечало требованиям организации центра предоставления админуслуг. Идеология этой покупки заключалась в том, чтобы собрать все городские службы, разбросанные у нас по всему городу”, - говорит чиновник.

Более того, господин Гнатюк убеждает: это здание горсовет приобрел по очень выгодной цене. Цена квадратного метра вышла на 5 тысяч грн. В то время как строительство с нуля стоило бы 24 тысячи гривен за «квадрат». В уголовном производстве Валерий Гнатюк проходит как свидетель. Уверяет, что исправно ходит на допросы.

Как нам удалось выяснить, реальная стоимость скандальной недостройки составила всего 19 миллионов гривен. Именно по такой цене владельцы выставили ее на продажу. Впрочем, оценивая недвижимость, эксперты эдакого TOB "УКРЕКСПЕРТИЗА-ЦЕНТР" сознательно завысили стоимость и сфальсифицировали отчет. По версии следствия, сумма ущерба местному бюджету составляет 8,7 млн гривен. Оценщику тоже сообщили о подозрении. Как и продавцам здания - гражданам Павлу Ходаковскому и Натальи Сокирко, которые якобы скрываются от следствия, а потому получили сообщение заочно.

Такое поведение продавцов удивляет юриста, эксперта в сфере антикоррупционной политики Александра Леменова: “Было бы интересно понять, куда девался собственник недостроя. Просто, если он не виноват, то зачем его искать тогда? Где он девался? Он же не мог зайти в телепорт и выйти где-нибудь в Чехии или в Польше. И Геннадий Анатольевич, мне кажется, заинтересован в том, чтобы он вернулся. Ибо у него есть четкая процессуальная роль – подозреваемый”.

В Белой Церкви журналисты "Еспресо" пытались пообщаться и с другими участниками сделки. Первую заместительницу городского головы и эксраденницу Геннадия Дикого по экономическим вопросам Инну Новогребельскую в городе называют правой рукой мэра. По данным СМИ, вместе они фигурируют в другом уголовном производстве - о сверхбольших премиях руководству города. Очевидно, чиновница знает все подробности дела о махинациях с приобретением здания, и общаться с нами не захотела.

Новогребельская также не ответила на вопрос, когда в конце концов в этом здании заработает Центр предоставления админуслуг, который должен открыться еще в начале 2019-го? Между тем, подозреваемый городской голова Геннадий Дикий записал видеообращение в общину, в котором утверждает, что ни в чем не виноват. Говорит, что в 2021 году уже начали работы по реконструкции и созданию классного, современного ЦНАПа. Но вооруженная агрессия изменила планы. Однако уверен, что Украина обязательно победит. И Белая Церковь получит современный ЦНАП. В свою очередь Геннадий Дикий рассчитывает свою правоту доказать в законном судебном порядке.

Похоже, Геннадий Дикий надеется, что все получится списать на войну. "Еспресо" будет следить за ходом расследования. Как и перераспределение бюджетных средств, чтобы быть уверенными, что это происходит прозрачно. А главное – в пользу общины.

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