Историю о Миронюке реально писал будто Гай Ричи под влиянием львовской наливки. Краткое содержание:



1. Во время обыска у экс-замминистра, а ныне работника госпредприятия "Прогресс" Миронюка найдены в диване деньги в размере чуть менее $1 млн (в разных валютах);



2. Со второй попытки суд (Печерский) арестовывает эти средства, но затем снимает арест и обязывает следователей вернуть Миронюку деньги;



3. Делает это суд (Печерский) по очень уважительной причине: Миронюк предоставил суду документ, из которого следует, что денежные средства в диване не его.



4. Согласно документу, 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро экс-заместителю министра обороны одолжила 86-летняя слепая пенсионерка из Харькова. О "слепой" не выдумка: об этом говорится в нотариально заверенном документе.

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5. УП выяснила, что харьковская пенсионерка, ссудившая около миллиона баксов дивану заместителя министра обороны, является родственницей одного из основателей харьковского предприятия, производящего оружие.



6. А сам Миронюк в Минобороны руководил закупками.



7. Все.

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Об авторе. Юрий Гудыменко, украинский политический деятель, лидер партии "Демократический Топор".

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