Коррупционная схема с украинскими паспортами: суд избрал меру пресечения экс-директору Полиграфкомбината

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"После задержания лица и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - говорится в сообщении.

Правоохранители фамилию не называют, но известно, что Максим Степанов с декабря 2011 по 2016 год возглавлял госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина". Позже он был министром здравоохранения Украины".

Примечание: Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.