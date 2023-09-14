Коррупционная схема с украинскими паспортами: суд избрал меру пресечения экс-директору Полиграфкомбината
13 сентября ВАКС избрал меру пресечения в виде заочного ареста экс-директору ГП "Полиграфкомбинат", подозреваемому в присвоении полумиллиарда гривен
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"После задержания лица и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - говорится в сообщении.
Правоохранители фамилию не называют, но известно, что Максим Степанов с декабря 2011 по 2016 год возглавлял госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина". Позже он был министром здравоохранения Украины".
Примечание: Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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Известно, что в 2013 году глава Полиграфкомбината приобрел эстонскую компанию на подставных лиц, требуя от иностранных партнеров поставки продукции через нее. Организовал закупку материалов для изготовления бланков документов – паспорта, ID-карты, водительское удостоверение. Компания-прокладка закупала материалы у производителей и перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. С 2013 по 2016 годы группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен через эту схему.
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