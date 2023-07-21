Об этом информирует НАБУ .

"Масштабную схему завладения средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" на сумму свыше 450 млн грн разоблачили НАБУ и САП. Это стало результатом сотрудничества в рамках международной следственной группы по следователям Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста", - говорится в заявлении.

Сообщается, что 5 злоумышленникам 20 июля объявили подозрения, в их числе бывший директор и экс-начальник отдела ГП "Полиграфкомбинат". Также документы о двух гражданах Эстонии: директоре и менеджере подконтрольной компании, направлены в страну.

Злоумышленникам инкриминируют присвоение средств, а Степанова дополнительно подозревают в легализации средств, полученных преступным путем.

В 2013 году глава Полиграфкомбината приобрел эстонскую компанию на подставных лиц, требуя от иностранных партнеров поставки продукции через нее. Организовал закупку материалов для изготовления бланков документов – паспорта, ID-карты, водительское удостоверение. Компания-прокладка закупала материалы у производителей и перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости.

С 2013 по 2016 годы группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен из-за этой схемы.

Экс-глава замаскировал продажу 45% своих акций в предприятии другой подконтрольной компании за 1,35 млн долларов, из них 150 тысяч долларов переведены на счета близких лиц Степанова. Бывший директор полиграфкомбината запатентовал на подконтрольную компанию право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, используемые в украинских паспортах.

Украинские правоохранители сотрудничали с эстонскими коллегами. Доказательства, полученные из Эстонии, позволили установить все детали схемы совершения преступления и легализации денежных средств.

Фото: НАБУ

Кроме того, во Франции проверяют своих граждан на причастность к преступлению.

Правоохранители фамилию не называют, но известно, что Максим Степанов с декабря 2011 по 2016 годы возглавлял госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина".

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.