Коррупционная схема на миллиард: по делу НАК "Надра Украины" проходят обыски

Об этом Офис генерального прокурора сообщает в telegram .

Стало известно, что при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора расследуется уголовное производство по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами частного акционерного общества "Национальной акционерной компании "Надра Украины" (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, акционерное общество занималось инвестиционными проектами в геологоразведочной отрасли на территории Украины.

Также известно, что из-за заключения ряда соглашений по его собственности в пользу пяти субъектов незаконно выбыло имущество стоимостью десятки миллионов гривен. Все эти общества аффилированы с российским олигархом и народным депутатом Украины VIII созыва.

Отмечается, что продолжаются обыски по местам осуществления хозяйственной деятельности. В частности, в офисных помещениях обществ, а также по местам жительства руководителей и конечных бенефициаров.

Известно, что изъяты документы, подтверждающие незаконность хозяйственных операций, средства связи, компьютерную технику, мобильные телефоны. Также изъято более 300 тыс. долларов США, 250 тыс. евро и 1,5 млн грн, законность приобретения которых проверяется.

Досудебное расследование проводило Государственное бюро расследований ГБР, оперативное сопровождение осуществляла Служба безопасности Украины.

В СБУ добавили, как свидетельствуют материалы расследования, в результате противоправной деятельности должностных лиц ЧАО НАК "Надра Украины" и ряда коммерческих структур Украина лишилась права на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области.

"При том, что из государственного бюджета на разработку данного месторождения было израсходовано более 1 млрд грн. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров", - говорится в сообщении.

Кроме того, источники издания LB в правоохранительных органах сообщили, что СБУ проводит обыски у экс-нардепа от "Народного фронта" Игоря Котвицкого и подсанкционного олигарха Павла Фукса.