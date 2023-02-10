Коррупционная схема на миллиард: по делу НАК "Надра Украины" проходят обыски
Правоохранители проводят обыски по делу о незаконном выбытии имущества НАК "Надра Украины", стоимость которого составляет десятки миллионов гривен
Об этом Офис генерального прокурора сообщает в telegram .
Стало известно, что при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора расследуется уголовное производство по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами частного акционерного общества "Национальной акционерной компании "Надра Украины" (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, акционерное общество занималось инвестиционными проектами в геологоразведочной отрасли на территории Украины.
Также известно, что из-за заключения ряда соглашений по его собственности в пользу пяти субъектов незаконно выбыло имущество стоимостью десятки миллионов гривен. Все эти общества аффилированы с российским олигархом и народным депутатом Украины VIII созыва.
Отмечается, что продолжаются обыски по местам осуществления хозяйственной деятельности. В частности, в офисных помещениях обществ, а также по местам жительства руководителей и конечных бенефициаров.
Известно, что изъяты документы, подтверждающие незаконность хозяйственных операций, средства связи, компьютерную технику, мобильные телефоны. Также изъято более 300 тыс. долларов США, 250 тыс. евро и 1,5 млн грн, законность приобретения которых проверяется.
Досудебное расследование проводило Государственное бюро расследований ГБР, оперативное сопровождение осуществляла Служба безопасности Украины.
В СБУ добавили, как свидетельствуют материалы расследования, в результате противоправной деятельности должностных лиц ЧАО НАК "Надра Украины" и ряда коммерческих структур Украина лишилась права на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области.
"При том, что из государственного бюджета на разработку данного месторождения было израсходовано более 1 млрд грн. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров", - говорится в сообщении.
Кроме того, источники издания LB в правоохранительных органах сообщили, что СБУ проводит обыски у экс-нардепа от "Народного фронта" Игоря Котвицкого и подсанкционного олигарха Павла Фукса.
- Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении экс-руководителю Службы безопасности, возглавившему карательные органы РФ в оккупированной части Херсонщины.
- 9 февраля сообщалось, что Служба безопасности сообщила о подозрении в госизмене рабочему Укрзализныци: мужчина корректировал ракетные удары по Киеву и работал на спецслужбу РФ.
- 10 февраля стало известно, что по материалам СБУ 13 лет за решеткой проведут 13 боевиков "ЛНР", которые прикрывали побег российских оккупантов из Харьковщины.
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