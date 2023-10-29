Коррупционная критика украинских властей звучит из всех щелей. Эти вопросы записываются в важных документах Запада, эти вопросы раздаются на постоянных встречах иностранцев с властью, эти вопросы поднимают общественные активисты и журналисты-расследователи. Что делает власть? Правильно – пиар на антикоррупционной борьбе.

Ежедневно правоохранительные ведомства радуют нас какими-то задержаниями врачей из ВЛК, военкомов, мелких чиновников и т.д. Каждая новость получает пафосную максимальную огласку. Казалось бы, власть молодец, и вот наконец-то за коррупцию взялись по-настоящему.

Догадываюсь кто "гениальный автор" этой тупой идеи, но эффект от этого пиара прямо противоположный. Все эти огласки, что кого-то взяли, только подтверждают "страшную" коррупцию в стране как для внешнего мира, так и внутри.

В мировой практике борьбу с коррупцией не на высших эшелонах власти пытаются умалчивать. Поскольку ценности от новости о взятом враче на Житомирщине за взятку на ВЛК — для национального информационного пространства нет никакой. Однако десять подобных сообщений через несколько дней создают впечатление тотальной повсеместной коррупции. Так вот, эти бесконечные мелкие сообщения не просто не улучшают ситуацию, а усугубляют создавая впечатление тотальной коррупции. А борьбу с топ-коррупционерами нужно активно пиарить. Только что-то здесь особенно нечем похвастаться.

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В информационном измерении добиваться ощущения уменьшения коррупции нужно другим инструментами:

1. Нужно убрать из национальных новостей мелкую бытовую коррупцию, существующую в одинаковых масштабах в каждой стране.

2. Усилить борьбу и информирование о топкоррупционерах. Но не только, как их берут, а, в том числе, регулярно информируя о ходе дела. Ибо я лично до сих пор не понимаю, что происходит с тем же Насировым.

3. Пиарить практические достижения. Все знают о яйцах по 17 от Минобороны, но то, что многие тендеры достигли снижения цены — мало кто обсуждает. Поэтому ежемесячный дайджест и публичная презентация в этом наиболее коррумпированном вопросе – хороший способ коммуниковать достижения в борьбе с коррупцией.

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4. Согласовать совместную коммуникацию с зарубежными партнерами, бизнесом и общественным сектором, что в случае правильных действий власти, принятия соответствующих законов и изменений они делают положительные заявления. Потому что "мочить" все благополучно, а хорошие инициативы у нас в одиночестве.

Согласитесь, что, например, раз в 3 месяца заявление бизнес-ассоциаций, что торги на тендерах становятся более конкурентными, создает впечатление уменьшения коррупции. И в значительно большей степени, чем ежедневные задержанные военными или врачи.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист