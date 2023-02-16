Об этом сообщил Евгений Пригожин в ответ на запрос от российских пропагандистов.

В запросе говорится, что военный корреспондент Евгений Пиддубный опубликовал сообщение о ситуации под Бахмутом. В частности, он пишет "у бойцов ЧВК Вагнер не жирно боеприпасов".

Пригожин отреагировал, что "коррупционеры и бюрократы могут поставить крест даже на ЧВК Вагнера".

Также в сети появилось видеообращение наемников в Минобороны, где они говорят о нехватке боеприпасов для гаубиц, противотанковых пушек, танков и минометов.

"Сейчас мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. Мы уверены, что где-то на складах эти боеприпасы есть, а мы в них остро нуждаемся. Большое количество людей выживет и могут продолжить участие в боевых действиях. Это отразится на всем ходе войны. Мы сделаем за вас эту работу помогите нам с боеприпасами".

Видеообращение артиллеристов состоялось сразу после интервью владельца Вагнера Евгения Пригожина, где он подверг критике минобороны за медлительность и бюрократию. "Уже до Нового года взяли бы Бахмут, если бы не ужасная военная бюрократия и не палки в колеса, которые ставятся ежедневно", - сказал боевик.

Уже комментируя видео главный вагнеровец рассказывает: "обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду продолжать это делать, пока ребята не получат все то, что им необходимо. Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники и посадят за так называемую дискредитацию армии".