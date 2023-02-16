"Коррупционеры и бюрократы могут поставить крест на ЧВК Вагнера": Пригожин жалуется на нехватку боеприпасов
Российские военкоры, глава вагнеровцев и сами наемники жалуются на острую нехватку боеприпасов у их подразделений под Бахмутом
Об этом сообщил Евгений Пригожин в ответ на запрос от российских пропагандистов.
В запросе говорится, что военный корреспондент Евгений Пиддубный опубликовал сообщение о ситуации под Бахмутом. В частности, он пишет "у бойцов ЧВК Вагнер не жирно боеприпасов".
Пригожин отреагировал, что "коррупционеры и бюрократы могут поставить крест даже на ЧВК Вагнера".
Также в сети появилось видеообращение наемников в Минобороны, где они говорят о нехватке боеприпасов для гаубиц, противотанковых пушек, танков и минометов.
"Сейчас мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. Мы уверены, что где-то на складах эти боеприпасы есть, а мы в них остро нуждаемся. Большое количество людей выживет и могут продолжить участие в боевых действиях. Это отразится на всем ходе войны. Мы сделаем за вас эту работу помогите нам с боеприпасами".
Видеообращение артиллеристов состоялось сразу после интервью владельца Вагнера Евгения Пригожина, где он подверг критике минобороны за медлительность и бюрократию. "Уже до Нового года взяли бы Бахмут, если бы не ужасная военная бюрократия и не палки в колеса, которые ставятся ежедневно", - сказал боевик.
Уже комментируя видео главный вагнеровец рассказывает: "обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду продолжать это делать, пока ребята не получат все то, что им необходимо. Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники и посадят за так называемую дискредитацию армии".
- Напомним, накануне Пригожин опроверг окружение украинских сил в Бахмуте и отметил, что огонь украинской артиллерии постоянно усиливается, идут тяжелые бои и город невозможно взять в ближайшее время.
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